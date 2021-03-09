Экс-губернатор Челябинской области вновь одолел антимонопольщиков

Суд оправдал бывшего главу Южного Урала Бориса Дубровского.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ФАС России признала Бориса Дубровского, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компанию «Южуралмост» участниками сговора на торгах по ремонту дорог в марте 2019 года.

Через год Челябинское УФАС издало постановление о прекращении административного дела в отношении экс-губернатора в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. При этом в описательно-мотивировочной части решения сохранились выводы о виновности экс-чиновника в административном правонарушении. Дубровский потребовал исключить эти выводы из документа, так как на их основании могло быть возбуждено уголовное дело.

В июне 2020 года Центральный районный суд Челябинска встал на сторону Дубровского. В июле этот вердикт подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

УФАС подало кассацию. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Московского округа постановил отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (арбитражный суд Москвы).

Однако, суд снова встал на сторону Бориса Дубровского. «Признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы от 22.03.2019 … в части признания губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» нарушившими статью 16 Федерального закона «О защите конкуренции» путем заключения соглашения между органами государственной власти субъекта РФ», – говорится в вынесенном судом определении.

В течение месяца ФАС может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. В ведомстве уже заявили, что не преминут этим воспользоваться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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