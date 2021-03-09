Число маршрутов в Челябинске, где повысят цены, перевалило за три десятка

В Челябинске еще на двух маршрутах вырастет тариф на перевозки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, ООО «ГРАНД» уведомил мэрию об увеличении стоимости проезда с 8 апреля с 25 рублей до 28 рублей по муниципальным маршрутам:
№35 «Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная»;
№40 «Поселок АМЗ – Университетская Набережная».
Напомним, о повышении стоимости проезда в марте нынешнего года заявили перевозчики, обслуживающие 29 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Всего в городе частные операторы обслуживают 48 муниципальных маршрутов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.03.21
Челябинский театр кукол меняет площадку. / В Сочи умерла жительница Челябинской области, приехавшая в санаторий с дочерью-инвалидом. / Уральские металлурги оказались среди лучших уполномоченных по охране труда. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube