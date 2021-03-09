Число маршрутов в Челябинске, где повысят цены, перевалило за три десятка

В Челябинске еще на двух маршрутах вырастет тариф на перевозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, ООО «ГРАНД» уведомил мэрию об увеличении стоимости проезда с 8 апреля с 25 рублей до 28 рублей по муниципальным маршрутам:

№35 «Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная»;

№40 «Поселок АМЗ – Университетская Набережная».

Напомним, о повышении стоимости проезда в марте нынешнего года заявили перевозчики, обслуживающие 29 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Всего в городе частные операторы обслуживают 48 муниципальных маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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