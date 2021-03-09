В Челябинске прокуратура запросила условные сроки для известных экоактивистов

Прокуратура запросила условные сроки челябинским экоактивистам, выступающим против строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 марта, гособвинение запросило условные сроки активистам движения «Стоп ГОК» Василию Московцу и Гамилю Асатуллину. Об этом в своем telegram-канале сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов.

Напомним, процесс стартовал в 2019 году и связан с инцидентом, произошедшим в ночь на 11 сентября 2017 года, когда Гамиль Асатуллин бросил на территорию строительства Томинского ГОКа бутылку с зажигательной смесью.

В подстрекательстве к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору, обвинили Василия Московца.

По версии следствия, с 11 июня по 11 сентября 2017 года активисты «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия, «неоднократно, путем уговоров склоняли участников движения ... и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства».

Асатуллину предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Следствие считает, что челябинец пытался поджечь на территории предприятия складированные деревья и будку.

Сегодня представитель обвинения запросил для Московца и Асатуллина по три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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