Почти два десятка вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области

На ЮУЖД почти два десятка вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, авария произошла сегодня, 16 марта, в 5:20 по местному времени на перегоне Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги.

При движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Вследствие схода повреждено железнодорожное полотно, пострадавших в результате происшествия нет.

По информации пресс-службы ЮУЖД, из-за ЧП пассажирские поезда №14 сообщением Москва – Челябинск и №392 сообщением Москва – Челябинск будут отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставят в Челябинск автобусами.

Пассажирские поезда №351 Приобье – Уфа, №59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск будут отправлены в обход через станцию Карталы.

Пассажирские поезда №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой и №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск будут отправлены по ветке Бердяуш – Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу.

Отменены пригородные поезда №6056 сообщением Златоуст – Челябинск и №6003 сообщением Челябинск – Златоуст.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной аварии могла стать сработка тормозной системы у грузового состава.

По факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления СКР на транспорте, сотрудников транспортной полиции. Проводятся осмотр места происшествия, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги, выемки необходимой документации, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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