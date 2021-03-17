В Челябинской области полностью восстановили движение поездов

Движение поездов на железной дороге в районе Миасса восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ЮУЖД.

Как уже сообщал «Новый День», утром 16 марта на перегоне Сыростан – Хребет с рельсов сошли 19 грузовых вагонов, из которых 3 вагона полностью опрокинулись. Движение поездов на московском направлении было остановлено.

По предварительной версии следователей причинно ЧП стал излом рельса. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба).

Движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги полностью восстановлено

«16 марта в 21:53 по местному времени восстановлено движение поездов по одному пути перегона. 17 марта в 03:01 по местному времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе ЮУЖД. – По причине схода пассажирские поезда следовали измененным маршрутом и в затем вышли на свой маршрут: № 102 сообщением Пенза – Тюмень с задержкой 4 часа 09 минут, № 59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск с задержкой 4 часа 4 минуты, № 148 Астрахань – Нижневартовск с задержкой 3 часа 28 минут, № 332 Уфа – Новый Уренгой c задержкой 6 часов 15 минут, № 123 Новосибирск-Белгород с задержкой 2 часа 15 минут. Поезд сообщением № 351 Приобье – Уфа прибыл в Уфу с задержкой 6 часов 14 минут. При задержке более 4 часов пассажиры были обеспечены питанием и водой».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.03.21

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