СКР: на перегоне в Челябинской области могли возникнуть проблемы с рельсами

Следователи озвучили еще одну версию схода вагонов на ЮУЖД.

Как сообщал ранее «Новый День», утром сегодня, 16 марта, при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, на 1978 километре 5 пикета перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 грузовых вагонов, из которых 3 вагона полностью опрокинулись.

По данному факту Уральским следственным управлением СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба).

Одной из вероятных причин в МЧС назвали срабатывание тормозной системы состава. Однако следователи рассматривают еще одну версию. «Предварительной причиной схода явился излом рельса», – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты обломки рельса со следами излома, регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива, которая направлена для расшифровки, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.21

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