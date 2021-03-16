В Челябинске общественника за грубое высказывание признали виновным в разжигании ненависти к полиции

В Челябинске гражданского активиста Олега Шамбурова признали виновным в разжигании ненависти к полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Тракторозаводский районный суд рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники которого усмотрели в его постах и видеосюжетах в соцсетях «негативную оценка группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, – сотрудников полиции».

«Оценка выражена грубой, презрительной, бранной, нецензурной, вульгарной лексикой», – отмечается в материалах дела.

Защита Шамбурова настаивала на том, что состава преступления в действиях общественного активиста нет: его обвиняли по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предусматривает «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».

«Существует многочисленная судебная практика, на которую я ссылался, методическая практика Минюста: представители власти и сотрудники полиции не относятся к социальной группе. А значит, состава быть не может», – подчеркивает адвокат Андрей Лепехин.

Кроме того, отмечает защитник, простое выражение нецензурной бранью в отношении кого-либо не может вызывать ненависть. «Обвинение должно было доказать, какая от этого возникает либо ненависть или вражда. Но это не доказано».

Кроме того, Шамбуров настаивал, что все высказывания, за которые его привлекли к суду – это его оценочные суждения. Плюс ко всему, практика Европейского суда по правам человека и Верховного суда говорят, что критика органов власти может быть шире, чем по отношению к обычным гражданам. Если же кто-то расценил высказывания Шамбурова, как личное оскорбление, то этот конкретный оскорбившийся и должен был подать заявление. В данном же случае дело возбуждала прокуратура без указания конкретных потерпевших.

Однако суд встал на сторону обвинения и признал Олега Шамбурова признал виновным, назначив наказание в 15 тысяч рублей штрафа.

Защита этот вердикт обжалует.

Отметим, что Шамбурова задержали на акции протеста 23 января, вменив ему организацию незаконного мероприятия и отправив под арест на 9 суток. В основу обвинения тоже легли высказывания в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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