Новый собственник ЧТПЗ сменил гендиректора предприятия

Новый собственник Челябинского трубопрокатного завода сменил генерального директора предприятия.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня ТМК заявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» а Андрея Комарова.
И сегодня совет директоров ЧТПЗ прекратил полномочия генерального директора предприятия Бориса Коваленкова, назначив на этот пост Игоря Корытько, возглавляющего Трубную металлургическую компанию.
К обязанностям гендиректора ЧТПЗ Корытько приступит с 17 марта.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.03.21
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