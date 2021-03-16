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Вторник, 16 марта 2021, 19:27 мск

Новости Челябинск

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Новый собственник ЧТПЗ сменил гендиректора предприятия

Новый собственник Челябинского трубопрокатного завода сменил генерального директора предприятия.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ТМК заявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» а Андрея Комарова.
И сегодня совет директоров ЧТПЗ прекратил полномочия генерального директора предприятия Бориса Коваленкова, назначив на этот пост Игоря Корытько, возглавляющего Трубную металлургическую компанию.

К обязанностям гендиректора ЧТПЗ Корытько приступит с 17 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.03.21

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