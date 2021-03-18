В Челябинске вновь авария на перегоне. Есть погибшие

В Челябинске произошла вторая за день авария на железнодорожном полотне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, авария произошла сегодня, 18 марта, в 14:28 местного времени на перегоне Полетаево 2 – Клубника.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся хозяйственным поездом с путеремонтной техникой (локомотив и 2 вагона с путевой техникой). Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб водитель грузовика. Схода железнодорожного подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло.

Напомним, еще одна авария с участием грузового поезда произошла сегодня утром на перегоне Чурилово – Тракторострой: такси попало под локомотив.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.21

«Волосы дыбом встают!» Госдума провоцирует революционную ситуацию в России. / На Южный Урал обрушатся мокрый снег с дождем. / Дело южноуральца, смявшего на фуре пять легковушек, направили в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»