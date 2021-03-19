Богатые тоже боятся: дети российской «элиты» рассказали о своих страхах

Дети российской «элиты» больше всего боятся силовиков и остаться в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты проанализировали результаты опросов отпрысков бизнесменов, высокопоставленных чиновников и звезд, касающихся их страхов. Исследования проводились в рамках проектов «Банкир», «Новая Рига Live» и рассылки «Лакшери Кидс».

Подобный опрос был организован 2 года назад, и тогда «золотые дети» рассказывали, что больше всего боятся снижения суммы карманных расходов – никто не хотел жить менее чем на 1 тысячу долларов в день. В число первоочередных страхов так же входили отказ семьи от прислуги и водителей и перспектива «работать как все», напоминает telegram-канал «Новости на каждый день».

Опасались они и «гнева простонародья», но эта перспектива оказалась в конце тревожного списка.

В этом году на первое место у детей «элиты» вышел страх, что посадят отца и все конфискуют, «потому что начали сажать всех».

На втором месте оказалось все то же сокращение карманных денег. А на третьем – опасение, что из-за пандемии или «холодной войны» придется всегда оставаться в России. Дети «элиты» отмечали, что по России им интересно путешествовать, но все удовольствие убивает отсутствие инфраструктуры, «достойной их отдыха и жизни». Некоторые даже предлагали «строить специальные поселки и города для нормальной жизни».

Еще в топ вошли страх обучения или работы в «обычных заведениях», необходимость ездить в общественном транспорте и сокращение дохода родителей.

Народный гнев VIP-детей на этот раз не беспокоил.

Москва, Игорь Юров

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