На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту падения снежной глыбы на человека

В Миньяре возбуждено уголовное дело по факту падения снежной глыбы на человека.

Как уже сообщал «Новый День», на улице Центральной слежавшийся снег сошел с крыши дома №6 и упал на голову проходившей мимо 45-летней горожанке. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Прокуратура уже провела проверку и направила материалы в Следственный комитет. Там возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи выясняют, кто из сотрудников управляющей компании вовремя не обеспечил очистку кровли жилого дома от снега.

Миньяр, Павел Зварзин

Миньяр. Другие новости 19.03.21

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