В Челябинской области снежная глыба рухнула с крыши дома на женщину

Жительницу Южного Урала, на которую упала снежная глыба, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, несчастный случай произошел в Ашинском районе в Миньяре.

«По информации главы района, на улице Центральная с крыши дома №6 произошел сход снега. Пострадала 45-летняя жительница города. На данный момент она находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая врачебная и медикаментозная помощь», – рассказали представители регионального правительства.

Глава Ашинского района завтра утром выезжает в Миньяр, чтобы лично разбираться с ситуацией.

По информации министерства здравоохранения Челябинской области женщина находится в тяжелом состоянии, в реанимации Ашинской районной больницы, ей оказывается вся необходимая помощь.

Будет проведена телемедицинская консультация с областным центром для определения дальнейшей тактики лечения.

Отметим, жители Миньяра и раньше жаловались на бездействие коммунальщиков и властей. Так, после мартовских снегопадов жители улицы Пролетарская рассказали в сообществе «Текслер, помоги!», что за всю зиму ни разу не видели грейдер, чистивший дорогу от снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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