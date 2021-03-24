В Челябинской области жители объявили войну главе района и «Единой России»

На выборах в Госдуму жители Кунашакского района готовы голосовать против «единороссов» из-за членства в партии главы муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между главой Кунашакского района Сибагатуллы Аминова и его противников выльется в протестное голосование на выборах в Государственную думу, запланированных на осень 2021 года. Об этом жители района заявили в социальных сетях.

«Мы против партии «Единая Россия» в лице главы района Аминова, – пишут южноуральцы. – Мы объявляем демарш в Кунашакском районе против главы района Сибагатуллы Аминова. Вы можете поддержать протест сейчас или непосредственно на думских выборах 2021 года».

Будущее протестное голосование противники чиновника связывают с тем, что именно он возглавляет местное отделение «партии власти». При этом авторы заявления напоминают, что из-за конфликта с Аминовым ЕР покинули уже несколько человек.

«Основной формат протестов будет выражен в информационном пространстве и непосредственно на думских выборах 2021 года. Рассматриваем формат митингов, опросов, видеороликов и «умного голосования», – пишут южноуральцы. – В отставку Аминова! Пока такой глава находится у власти, выборы в Кунашакском районе будут для вас провальными».

Напомним, конфликт в Кунашакском районе обострился в преддверии переназначения Сибагатуллы Аминова на пост главы в 2020 году. Региональным властям напомнили в бегстве «единороссов» из партии и отставках ряда чиновников, оказавшихся неугодными главе.

Свою лепту внесли массовые выступления против планов районных властей продавить проект строительства рядом с деревней Татарская Караболка технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, вызвал у жителей опасения, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали внесение изменений в генплан. Но прокуратура опротестовала это решение. В феврале нынешнего года, вопреки ожиданиям, районное собрание депутатов протест прокуратуры удовлетворило. А после этого и в правительстве Челябинской области заявили, что отказались от реализации проекта.

Одновременно общественники сообщили, что результаты общественных слушаний не соответствуют действительности: в протоколе не учли голоса противников создания технопарка. Прокурорская проверка подозрения подтвердила, и ее материалы направили в Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области для проведения доследственной проверки и принятия решения.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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