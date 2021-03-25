В Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

На Южный Урал спустя полторы недели вернулись НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 25 по 26 марта в регионе действуют метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 19 часов 25 марта до 19 часов 26 марта в Челябинске, Карабаше, Аше, Сатке, Златоусте, Коркино и Магнитогорске ожидается режим НМУ первой степени опасности. Ранее режим «черного неба» действовал на Южном Урале 15 марта.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.21

На маршруты Челябинска вышли семь новых автобусов. / В Челябинской области задержали выплаты стипендий студентам колледжей. / На Южном Урале полицейские и сотрудники СИЗО уговорили арестантов признаться в кражах за еду и сигареты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»