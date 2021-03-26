«Соколы», «ястребы» и «птенцы» Христенко: на праймериз «медведей» в Челябинской области заявились 11 претендентов на госдумовский мандат

Челябинский региональный оргкомитет по предварительному голосованию партии «Единая Россия» зарегистрировал на участие в процедуре 11 кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием заявок на участие в праймериз стартовал 16 марта. На Южном Урале первым подал свой пакет документов действующий депутат Госдумы, руководитель парламентского комитета по экологии Владимир Бурматов (Челябинский одномандатный округ). Некогда лидер южноуральской «Молодой гвардии Единой России», прославившийся вместе со своим близким соратником Русланом Гаттаровым провальной постановкой по «тушению» лесного пожара, давно уже обитает в Москве, где одно время преподавал в Российском экономическом университете имени Плеханова. Но на протяжении вот уже нескольких созывов Бурматов заседает в Государственной думе, при этом избирается от Челябинской области.

Было время, когда даже ходили слухи, что он сменит на посту главы Южного Урала Бориса Дубровского. Примерно тогда же он считался одним из наиболее влиятельных «единороссов» в регионе, чему способствовало его кураторство избирательными кампаниями различного уровня. Но от кураторства Бурматова отстранили, после чего он стал быстро терять влияние в региональном отделении партии. Не способствует сохранению его позиций и крайне шаткое положение в руководстве партии спикера Госдумы Вячеслава Володина, человеком которого всегда считался экс-«молодогвардеец».

Так что на сегодняшний день он больше известен любовью фотографироваться с собаками в приютах да в качестве автора неудачного закона о защите животных, так и не решившего вопроса гуманного купирования проблемы бездомных животных.

В праймериз примут участие сразу два давних «перебежчика» из ЛДПР. По Златоустовскому округу заявился действующий депутат федерального парламента Олег Колесников. Скандально известный застройщик и совладелец разорившейся аптечной сети «Классика», а также неудавшийся сельхозпроизводитель так же заседает в Госдуме не первый созыв. Сначала он представлял в российском парламенте «соколов Жириновского», но потом решил уйти в «Единую Россию». Причем ушел удачно: на выборах в Думу прошлого созыва Колесников одержал победу над баллотировавшимся от ЛДПР Сергеем Вайнштейном, лишив его депутатского мандата.

А теперь Колесников собирается воткнуть свои высотки перед еще не до конца проданной Gagarin Residence Вайнштейнов, закрыв обитателям апартаментов вид на бор и уронив тем самым стоимость этой недвижимости. Впрочем, стройка в бору возмущает не только владельцев и жильцов Gagarin Residence, но и других челябинцев. Видимо, поэтому Олег Колесников более комфортно чувствует себя в Златоустовском одномандатном округе.

Еще один давно уже бывший либерал-демократ, а ныне – вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков. Некогда не чуждавшийся скандалов политик теперь – вполне себе системный участник региональной политической кухни, гарантировавший себе стабильное будущее тесными связями с Росатомом. Правда, засидевшийся в региональном парламенте Голиков не прочь попробовать себя в более высоких креслах. Одно время его прочили в преемники нынешнего председателя ЗСЧО Владимира Мякуша, тогда-то политика и продвинули на пост вице-спикера. Но в связи со сменой областного руководства перспективы спикерства становятся все более туманными, и, вероятно, мандат депутата Госдумы может стать своеобразными отступными. Тем более что Олег Голиков намерен участвовать в выборах по партийным спискам, а в этом случае депутатство не столь уж недоступно (кому нужно – уступят).

Еще одной причиной отсутствия желания попробовать свои силы в одномандатном округе может быть и весьма скромное участие Голикова в публичной повестке. Здесь разве что вспоминается подключение вице-спикера к обсуждению проблем Челябинского городского бора и его застройки фирмами сразу двух, как и он, бывших «соколов Жириновского» Колесникова и Сергея Буякова. Правда, к затее этой вице-спикер быстро охладел, и последнее заседание рабочей группы вел уже единственный «зеленый» в ЗСЧО Михаил Махов.

По спискам намерен идти в Госдуму еще один действующий депутат российского парламента Дмитрий Вяткин. Вполне системный политик закрепил за собой репутацию человека, жестко следующего в русле решений действующего руководства. Его законотворческие инициативы о значительном ужесточении наказания за клевету (вплоть до лишения свободы) и засекречивании сведений о недвижимости силовиков снискали ему репутацию «ястреба» ЕР. Но южнорульцы смотрят на подобные инициативы несколько иначе, нежели встроенные в вертикаль власти чиновники, а потому избраться по одномандатному округу у Вяткина шансов почти нет.

По Челябинскому избирательному округу в праймериз примет участие вице-спикер ЗСЧО Владимир Павлов. Представитель группы ЧТПЗ оказался в весьма сложном положении со сменой собственника холдинга. И хотя, по слухам, новый владелец Дмитрий Пумпянский подтвердил все прежние обязательства группы, уверенности в этом нет, похоже, даже у самого Павлова. Особенно после того, как его давний наставник Виктор Христенко отказался продвигать его на федеральную службу. Во всяком случае, с началом избирательной кампании Павлов не торопится.

Еще один участник – Антон Рыжий – выдвинул свою кандидатуру на участие в предварительном голосовании по Коркинскому одномандатному избирательному округу. Вряд ли у главного врача Челябинской городской детской поликлиники №8 есть сколь-нибудь реальные шансы на победу. Это лишь подтверждает предположения о существующих у областных властей и лидера южноуральских «справедливороссов» Валерия Гартунга договоренностях, в рамках которых этот депутатский мандат уступят многолетнему (еще со времен руководства «старой» Партией пенсионеров) госдепу.

По Магнитогорскому одномандатному избирательному округ зарегистрирован Виталий Бахметьев, представитель ММК. Однако неожиданностью стало участие в праймериз на этом же округе бывшего замминистра промышленности и торговли РФ Станислава Наумова, человека, входившего в круг влиятельного до сих пор южноуральца Виктора Христенко.

Также в предварительном голосовании примут участие преподаватель Озерского технического колледжа Александр Ураков, студент Никита Платонов и безработный Таджин Давои.

Прием документов продлится до 29 апреля. Сами праймериз пройдут в мае.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.21

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