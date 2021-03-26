«Военный городок» в Челябинске ушел под воду

Дороги в городке ЧВВАКУШ превратились в огромные лужи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», талые воды затопили дороги на территории «военного городка», расположенного на территории Курчатовского района Челябинска.

Напомним, из-за реорганизации министерства обороны РФ десять лет назад эта территория оказалась бесхозной: федералы из поселка ушли, а мэрия Челябинска за все это время так и не удосужилась взять территорию на баланс. В итоге убирать снег дорожники в этом году начали лишь после разразившегося в СМИ скандала, да и то «в порядке шефской помощи». Неудивительно, что за несколько визитов освободить даже дороги от снежной корки полностью не удалось (тем более, что снег вывозили только с одной из улиц). Что уж говорить о внутридворовых территориях.

И вот снег растаял. Потоки талой воды устремились на дороги поселка. Особенно «повезло» 2-й Ирбитской улице. Фотографии с магистралью, превратившейся в бассейн, наполненный грязной водой, челябинцы разместили в социальных сетях. «Администрация Челябинска, обратите, пожалуйста, внимание! Справа детский сад №14. Вот по такой дороге малышей ведут в детский сад», – пишут жители поселка.

«И эта беда каждый год, – сетуют челябинцы. – Собирали подписи, отправляли в администрацию, приезжало телевидение. Сказали, что дорогу к весне на баланс городу отдадут. И толку? Все как было, так и осталось. Даже еще хуже, можно сказать».

Впрочем, кто-то вздыхает с облегчением. «Как же славно, что моя пора закончилась, – радуется челябинка, ребенок которой вырос из детсадовского возраста. – Никогда не забуду: с одной стороны стая собак, с другой – я с ребенком и эти лужи..."

При этом, по словам жителей, уже завтра лужи на дорогах станут еще глубже. Чиновникам челябинцы уже не верят. «Губернатор и депутаты пешком не ходят, им по боку какие у нас дороги и дворы. Только пальчиком своим подчиненным грозят», – констатируют они.

Поводов для пессимизма у горожан предостаточно. Как рассказал один из жителей поселка, даже после разразившегося скандала никто из мэрии Челябинска с жителями не связывался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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