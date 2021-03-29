Чиновники отчитались о ликвидации «моря» в городке ЧВВАКУШ, челябинцы особых изменений не заметили (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на бодрые отчеты чиновников, дорогу в «военном городке» в Челябинска продолжает заливать вода.

Как сообщал ранее «Новый День», о подтоплении проезжей части на улице 2-я Ирбитская в микрорайоне Шагол горожане рассказали в минувшую пятницу. Причиной превращения дороги в гигантский бассейн стало таяние снега, завалившего территорию «бесхозного» поселка.

Только после того, как информация о потопе появилась в социальных сетях и прессе, чиновники попытались решить проблему. По информации пресс-службы мэрии, в субботу, 27 марта, было проведено межведомственное совещание с участием представителей комитета дорожного хозяйства Челябинска, администрации Курчатовского района, МБУ «ЭВИС» и подрядчика КДХ – компании «Строймеханизация».

«Принято решение срочно начать отвод воды с улично-дорожной сети и оценки текущего состояния дороги и тротуаров для понимания дальнейшей тактики исправления ситуации», – рассказали в пресс-службе.

Сегодня, 29 марта, глава Курчатовского района Сергей Антипов заявил, что ситуация нормализовалась, поблагодарил КДХ и подрядчиков за проявленную «социальную ответственность». Правда, признал, что подтопление – история «на каждый день», и проблема разрешится лишь после того, как снег растает окончательно. Но пообещал мониторить ситуацию.

Впрочем, жители «военного городка» изменений, о которых бодро отчитался Сергей Антипов, практически не заметили. «В выходные привозили помпу, пытались откачать воду. Но, видимо, бросили и уехали», – рассказывают челябинцы. Во всяком случае, вода со 2-й Ирбитской не исчезла и сегодня: на дороге по-прежнему лужи величиной с небольшие озера.

Многие из них приходится объезжать по тротуару

И у детского сада по-прежнему вода

Фото Александра Скрыпова

Челябинск, Виктор Елисеев

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