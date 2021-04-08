Руководству челябинского СК придется объясняться с Бастрыкиным по поводу молодых людей, заявивших о подготовке колумбайна

Руководству челябинского управления Следственного комитета придется объясняться с главой СКРФ Александром Бастрыкиным по поводу дела молодых людей, заявивших о подготовке колумбайна.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале 2020 года уголовное дело возбудили в отношении двух учеников 9 класса школы Снежинска: они рассказывали в сосцсетях, что готовят взрыв в школьной столовой, после чего намеревались обстреливать выбегающих оттуда школьников из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

После задержания подростки заявили, что такими сообщениями просто разыгрывали девушку.

В сентябре задержали 18-летнего студента колледжа из Челябинска. Молодой человек написал на своей странице в социальных сетях: «23.09.2020 – массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет».

Однако в ходе разбирательства следователи пришли к выводу, что ни подростки в Снежинске, ни юноша в Челябинске в действительности не планировали совершать преступления. Уголовные дела в отношении них прекращены.

«Глава ведомства обратил пристальное внимание на сообщения о прекращении уголовного дела в отношении молодого человека из Челябинска, задержанного за размещение поста в социальных сетях, призывающего к совершению убийств, – сообщили в СК РФ. – Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Челябинской области доложить, какими основаниями руководствовались следователи, принимая решение о прекращении уголовного производства».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.04.21

В Челябинске начинается реконструкция набережной рядом с РК «Мегаполис». / Челябинск станет базой для авиакомпании Red Wings. / «Это не просто рост…» – Путин поручил разобраться с ценами на жилье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»