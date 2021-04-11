Город и те, кто в нем: челябинцев пригласили обсудить городские проблемы

Челябинск относится к тем городам России, в которых сложно оказаться случайно – геолокация и транспортные связи, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Да и не случайных поводов, на первый взгляд, немного: красота этого города неочевидна, а имидж – хуже не придумаешь. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в конце января заявила, что в Челябинске зафиксирован самый грязный в России воздух.

И это, к сожалению, не единственная причина, по которой челябинцы меняют свою родину на другие города. При этом урбанисты и архитекторы не перестают твердить, что у Челябинска уникальное культурное наследие и огромный потенциал для развития. А еще оставшиеся горожане все чаще требуют, чтобы к ним прислушивались, принимая решения по градоустройству. Похоже, пришла пора разобраться, что и когда в Челябинске пошло не так, и как это изменить.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля в Челябинске пройдет первый конфест городского активизма «Давай Так». Горожанам предлагают взглянуть на себя и свой город «со стороны» и приглашают к открытому диалогу со спикерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Эрфурта, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска и Карабаша.

Конфест начнется с панельной дискуссии «Made in Chelyabinsk», в рамках которой предлагается обсудить уникальность города, его потенциал, необходимость переосмыслить городские мифы с целью формирования нового – позитивного города, а также может ли Челябинск стать культурной столицей после того, как он упустил возможность стать столицей Урала.

Участники круглого стола «Неоцененная, непарадная, неочевидная, незаметная. История и память города» поговорят об исторической памяти города – ограничивается ли она старыми заданиями и памятниками и нужно ли вообще сохранять «посланцев прошлого».

Разговор о городе, в котором учитываются разные возможности и потребности, пойдет в рамках чаепития-беседы «Справедливый город». Сегодняшний Челябинск заточен под автомобилистов, хотя и они постоянно жалуются на всевозможные неудобства: странные схемы движения, отсутствие парковок, пробка, наконец. Кое-что делается для детей. Но пешеходам, инвалидам, пенсионерам, велосипедистам и другим горожанам не могущим или не желающим, по сути, жить в собственном авто, деваться некуда. Возможна ли альтернатива, и если да, то как этого добиться?

О влиянии соцсетей и блогеров на развитие городской среды пойдет речь на лекции-дискуссии «Б(л)оги урбанистики». В роли спикеров на этой площадке выступят соавтор известного соавтор телеграм-канала «Клизма романтизма», автор блога «Русский север» Даниил Веретенников, основатель проектов «Архитектурные излишества» и «Моспешком» Павел Гнилорыбов, челябинский урбанист Лев Владов. Один из главных вопросов, на которые им предстоит ответить: осознают ли блогеры свое влияние и несут ли за это ответственность?

Актуальной теме соучастия в работе над городской средой будет посвящен круглый стол «Что не так с соучастием в российских городах, и что с этим делать?». «За последнее десятилетие в городах России у специалистов и активистов накопился опыт, связанный с вовлечением горожан в работу с городской средой, в том числе – с проведением сессий соучастного проектирования общественных пространств, – говорят организаторы. – Становится все больше практиков. Вовлечение становится мэйнстримом. Появляется все больше форматов и инструментов. Но, несмотря на рост профессионализма в этой сфере, мы продолжаем сталкиваться с вопросами и дилеммами при реализации подобных проектов.

Часто приходится решать не только практические, но и этические вопросы. Если десять лет назад казалось «лучше так, чем никак вообще», то сегодня все чаще кажется, что «как попало» уже нельзя. А как можно и нужно, как корректно? У профессионального сообщества в России возникает запрос на осмысление уже имеющегося собственного опыта в области вовлечения и соучаствующего проектирования, запрос на развитие.



На секции не будет докладов с отчетами о «достигнутых успехах». Вместо этого мы ожидаем рефлексии опытных специалистов, обсуждения сомнений по поводу реализации подобных проектов, метода и подходов в целом. В основу дискуссии будут положены результаты онлайн и оффлайн опроса, проведенного организаторами в преддверии конфеста».

В работе круглого стола примут участие и представители «Проектной группы 8», считающейся пионером соучастного проектирования в России.

Завершится конфест дискуссией «Урбанистика – это политика?» Организаторы этого круглого стола считают, что обсуждать развитие города, не затрагивая политики, невозможно. «Покажите нам город, и мы расскажем все о местных политиках!» – заявляют они. С ними можно поспорить или поддержать их точку зрения, или вообще выдвинуть собственную гипотезу по поводу того, что такое общественная активность.

Программа конфеста включает и дискуссии и круглые столы и по другим темам: экология, творчество, инновации – вход на все мероприятия свободный, нужно только зарегистрироваться.

Конфест «Давай так» пройдет в Челябинске 24 апреля в пространстве «Пропуск» (ул. 40-летия Октября, 21).

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 11.04.21

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