Как сделать город лучше: в Челябинске впервые пройдет конфест городского активизма

В Челябинске пройдет первый конфест городского активизма «Давай Так». Его цель – собрать вместе экспертов по развитию городской среды и тех, кто хочет и готов менять окружающее пространство к лучшему.

«Это не скучная конференция, а умный фестиваль, – заявляют организаторы. – Конфест – это площадка для открытого диалога, рефлексии о городе и о нас в нем. Он позволяет взглянуть на себя и свой город «со стороны».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая конференция-фестиваль, посвященная городскому активизму, состоялась в 2019 году в Санкт-Петербурге под девизом «Активизм – это стильно!». Тогда в мероприятии приняли участие 70 спикеров из 4 стран и 20 городов, а также

1 тысяча участников.

Челябинск станет вторым городом России, где попытаются разобраться, что такое городской активизм, кто такие активисты и что они могут сделать с окружающим их пространством. И может ли каждый из нас сделать свой город лучше.

На конфест приглашены 36 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Эрфурта, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска и Карабаша.

Программа предусматривает дискуссии об образе города, справедливости и дружелюбности городской среды, о связи урбанистики и политики и даже о том, когда наступит светлое будущее. Кроме того, предусмотрены мастер-классы и круглые столы, обсуждение актуальных городских проблем – например, исторической памяти и соучастного проектирования.

Принять участие может любой, заинтересованный в позитивном преобразовании своей среды обитания: «Мы не хотим слушателей и публику, а ищем участников! И будем стараться вовлекать всех в беседы, насколько это будет возможно. Поэтому обязательно все приходите!» – говорит инициатор конфеста Елена Штайн.

Конфест «Давай так» пройдет в Челябинске 24 апреля в пространстве «Пропуск» (ул. 40-летия Октября, 21).

Вход на все мероприятия бесплатный, нужно лишь зарегистрироваться на сайте конфеста – организаторам нужно точно знать количество участников, чтобы соблюсти требования антиковидной профилактики.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 05.04.21

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