Коллективный урбанизм: в Челябинске представят мировые практики вовлечения жителей в процесс развития городов

В Челябинске представят мировые практики вовлечения горожан и объединения усилий различных сторон в развитии городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 апреля в Челябинске в Сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета откроется выставка Музея градостроительства и архитектуры Парижа «Павильон Арсенала», посвященная новым подходам в развитии города, которые опираются на инициативы жителей и коллективные практики.

На выставке «Коллективный урбанизм» будут представлены 15 проектов, реализованные во Франции и за ее пределами и показывающие, как можно работать с территориями с применением методов соучастия.

Фотографии с описанием конкретных примеров иллюстрируют различные принципы, инструменты и методики, которые были применены в работе с городскими территориями: как работать с заброшенными зданиями; как вдохнуть жизнь в пустырь, соседствующий с транспортными магистралями; можно ли решить социальные проблемы с помощью проектов реконструкции; как создавать устойчивые пространства, о которых люди будут заботиться и так далее.

В основе представленных на выставке проектов – тестирование благоустройства, временные решения, анализ способов использования территории, работа с различными масштабами пространства и разными временными рамками, использование того, что «уже существует» и другие методики. Но самое главное – это примеры того, как и зачем вовлекать людей и объединять усилия различных сторон в проектах по развитию города. Все эти методы работы, вписанные в стратегию проекта, а иногда и в стратегию развития города, способствуют продуктивному диалогу между жителями, урбанистами и представителями органов власти.

В рамках выставки пройдут онлайн-встречи и дискуссии с участием французских экспертов, урбанистов из Челябинска Санкт-Петербурга, которые будут в числе прочего обсуждать и вовлечение горожан в развитие городской среды.

Выставка была создана в Музее градостроительства и архитектуры «Павильон Арсенала» на основе городских мероприятий и практикумов, проведенных с жителями. Она нацелена на знакомство с потенциалом урбанистических проектов, реализуемых совместно с жителями, и может стать отправной точкой для применения подобного подхода для развития Челябинска и других российских городов.

В России выставка подготовлена Французским институтом в России в партнерстве с CISR Berlin и бюро «Pachenkov&Voronkova» при сотрудничестве с Французским институтом в Париже. Выставка в Челябинске проходит при поддержке администрации города и организована в сотрудничестве с ЮУрГУ в рамках конфеста «ДАВАЙ ТАК!»

Открытие выставки состоится 23 апреля в 17:00. Работать экспозиция будет до 16 мая, вход свободный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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