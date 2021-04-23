Челябинск изнутри, со стороны и в перспективе: стартует конфест городского активизма «Давай так!»

В Челябинске начинается конфест городского активизма «Давай так!» Челябинцы получили возможность взглянуть на себя и южноуральскую столицу «со стороны» и обсудить проблемы городской среды, а также различные сценарии развития мегаполиса с экспертами. Для участия в конфесте зарегистрировались уже более 1 тысячи человек.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 23 апреля, в преддверии кофеста в сквере в сквере напротив ЮУрГУ откроется выставка «Коллективный урбанизм», посвященная новым подходам в развитии города, которые опираются на инициативы жителей и коллективные практики.

В экспозиции будет представлено 15 проектов, реализованных во Франции и за ее пределами, ставшие примерами «коллективного со-творения» городской территории. Выставка откроется сегодня в 17:00 и будет работать до 16 мая.

В рамках конфеста также будут представлены три экспозиции:



Клоповник

Три элемента, из которых будет состоять выставка «Мы любим Челябинск и верим в него!»

от арт-пространства Клоповник, служат для выражения трех граней большой и простой идеи о том, как сделать Челябинск лучше.



Для города важна любовь его горожан. И, как в любых отношениях, этот выбор, сделанный однажды, нужно делать ежедневно: продолжать жить в городе, замечать и преумножать хорошее, бороться с несправедливым. Об этом инсталляция «Наполненный город».



В городе должна быть свобода для дискуссии и общения, и каждый из нас должен учиться быть как слушателем, так и оратором, чтобы формировать новые идеи и учиться договариваться с другими. Об этом инсталляция «Стол заявок».



OkNo gallery



В рамках конфеста старейшая художественная самоорганизация Челябинска, галерея современного искусства ОкNo, открывает тайм-лайн ретроспективу своих проектов, осуществленных за последние 20 лет.



Фото- и видеодокументацию проектов можно будет найти на первом этаже конфеста. Вспомним, что было, вдохновимся на новые свершения, и посмотрим на то, как можно переосмыслять городские пространства с помощью искусства.



Хочу быть Соковым



На конфесте можно будет найти две работы челябинской арт-группы «Хочу быть Соковым», которые авторы описывают так:



«…Одна из работ под названием «Мягкий уголок» отсылает одновременно к мягкому уголку – предмету вожделения советского человека, а также к красному уголку – рекреации обязательной для любого завода, месте не столько отдыха, сколько социализации, самообразования и развития.



Вторая же работа связана с моим беспокойством по поводу уничтожения памятников культуры. Сценарий всегда один: здание уничтожено, воспоминания о нем постепенно вытесняются, а нет воспоминаний – нет истории города. Не видя примет прошлого, человек постепенно забывает истоки. И Челябинск не исключение. Боюсь, что скоро наша история станет нам совсем недоступна».



Сам конфест начнется 24 апреля в 10:30 с панельной дискуссии «Made in Сhelyabinsk»

В рамках дискуссии планируется обсудить, что пошло не так с имиджем города, когда это случилось и как это изменить; об уникальности места, его потенциале и необходимости переосмысления городских мифов с целью формирования нового позитивного, имиджа города, потому что у любого города есть особая история, особое настроение, «собственная логика».

Далее речь пойдет о городской истории, экологии жизни, справедливой городской среде и взаимодействии городских сообществ.

Во второй половине дня предусмотрены дискуссии о роли и ответственности блогеров в современном обществе; о работе молодежных пространств региона; о природе в городе; о потенциале самоорганизованных инициатив; а также о том, когда наступит светлое будущее и причем тут отходы.

Серьезную проблему поднимут в рамках круглого стола «Что не так с соучастием в российских городах, и что с этим делать?» Практики соучастного проектирования начали внедрятся в России еще 10 лет назад, но только сейчас получают массовое распространение. При этом чиновники, профессиональное сообщество и те, кто должен стать «соучастником» смотрят на этот процесс по-разному. Иногда точки зрения расходятся диаметрально. В основу дискуссии будут положены результаты онлайн и оффлайн опроса, проведенного организаторами в преддверии конфеста.

Завершится конфест круглым столом «Урбанистика – это политика?»

«В России появляется все больше людей, занимающихся «урбанистикой». Что это значит? Урбанистика – это когда ты недоволен благоустройством или нечто большее?

Некоторые говорят: «Занимайтесь благоустройством, не лезьте в политику!» А что если все, что происходит в городе – это следствие определённой политики? Может быть, любая общественная активность – политическая? Ведь это реакция гражданина на неспособность власти решить какую-то проблему, после чего он решается подключиться к ней сам. Можно ли обсуждать развитие города, не затрагивая политики?

Можно ли развивать город без политики? Политика – это что-то, чего стоит избегать? Как обстоят дела с политической активностью граждан в тех городах, которые нам нравятся больше всего?



Покажите мне город, и я расскажу всё о местных политиках!» – говорят организаторы площадки.

Полная программа конфеста здесь.

Отметим, что высказать свое мнение в рамках конфеста сможет любой участник и по любой проблеме. Для участия нужно только зарегистрироваться на сайте конфеста – организаторам нужно точно знать количество участников, чтобы соблюсти требования антиковидной профилактики.

А в воскресенье, 25 апреля, ведущие известного телеграмм-канала «Клизма Романтизма» проведут экскурсию «Особенный взгляд на Челябинск, или неожиданные достопримечательности». Начало в 12:00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Свободы



«Экскурсия по архитектуре – событие достаточно предсказуемое: вроде бы ясно, чего ожидать. Все так, это будет традиционный рассказ про наследие, ордеры и зодчих. Отличие нашей экскурсии в том, что те постройки, которые мы увидим, до сих пор не воспринимаются как наследие: мы будем изучать архитектуру, построенную в 1990-е и нулевые, – говорят орагнизаторы. – Градостроительная ошибка, китч, безвкусица – да, эти слова в ее адрес слышны часто, но мы называем ее иначе: капиталистический романтизм, и призываем если не полюбить ее, то хотя бы понять.



В ходе экскурсии мы попытаемся ответить на вопросы:

– что же стало причиной того, что постсоветская архитектура выглядит именно так?

– какие социальные процессы наиболее отражены в фасадах зданий этого периода?

– в чем уникальность архитектуры капрома и ее значимость для истории?

– челябинский капром – выделяется ли он чем-то на фоне других регионов?

– за что ненавидят капром и за что его можно любить, и почему нам нельзя его потерять?



Согласитесь, гораздо интереснее жить, различая в обыденных и повседневных стекляшках уникальные свидетельства самой свободной эпохи в истории страны».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.04.21

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