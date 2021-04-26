Челябинцев начали готовить к введению платной парковки

В Челябинске вернулись к идее введения платных парковок – разговор об этом ведется давно. В 2017 году тогдашний глава администрации Евгений Тефтелев подписал постановление о создании и использовании платных парковочных мест в центре Челябинска: в документе были прописаны 68 участков дорог общего пользования, где планировалось разместить платные машиноместа. В список попала даже пешеходная Кировка.

В начале 2018 года было заключено концессионное соглашение о создании единого парковочного пространства с московским холдингом «РВМ капитал». Реализовывать соглашение должны были некие «челябинские ребята».

В июле 2019 года Наталья Котова, сменившая в кресле мэра тандем Тефтелева – Елистратова, заявила об отказ от концессии, заявив, что городские власти не заинтересованы в продолжении сотрудничества с инвестиционное группой «РВМ Капитал» по созданию единого парковочного пространства.

Теперь вопрос платных парковок снова стал актуальным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный миндортранс решил выяснить, как горожане оценивают парковочное пространство и насколько они готовы

«В центре города-миллионника сосредоточено максимальное количество точек притяжения горожан: офисы и административные здания, учебные заведения, кафе, рестораны, магазины и так далее. Это приводит к росту количества автомобилей в центре и дефициту места для их парковки, – отметили в министерстве. – Спрос на парковку значительно превышает предложение, а снести целые кварталы для обустройства новых машиномест в таком количестве попросту невозможно».

Челябинцам предложили принять участие в опросе, сообщив, в числе прочего, согласны, ли они с тем, что необходимо упорядочить парковку транспорта в центре Челябинска; готовы ли они пользоваться платной парковкой при условии выгодной стоимости и наличия льгот, каким должен быть бесплатный лимит парковки, а также определить стоимость парковки. Кроме того, участники исследования могут обозначить самые проблемные с их точки зрения места и предложит свои варианты решения ситуации.

Челябинск, Светлана Намская

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