На Урале разгорелся очередной скандал из-за губернатора, «собирающего команду»

На Южном Урале разгорелся очередной скандал из-за губернатора, «собирающего команду».

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратился с жалобой на плакаты с фотографией губернатора Челябинской области и лидера регионального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Алексея Текслера в ЦИК РФ и облизбирком. Представители последнего прошлись по указанным адресам и заявили, что никаких плакатов не обнаружили.

На этот раз плакаты с Текслером, а также пачки листовок и с логотипом «Единой России» «всплыли» в мэрии Златоуста.

«После заявления председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса о том, что у него возникли трудности с выявлением адресов, где размещена незаконная агитация, я решил пройтись по муниципальным учреждениям города, – цитирует Znak члена местной избирательной комиссии Илью Михайлова. – Самое больше количество такой агитации я обнаружил в территориальном отделе администрации Златоуста в районе Машзавода. Там лежали пачки материалов с признаками агитации. Но муниципальным органам власти запрещено участвовать в агитации. Я все зафиксировал на фото и видео, но как только вышел на улицу, чтобы вызывать полицию, сотрудники теротдела закрыли помещение на железную дверь, пояснив, что у них появилось срочное задание, и они вынуждены покинуть офис. Приехал участковый, взял у меня заявление, ждем расследования».

Михайлов также подал жалобу в областную избирательную комиссию, но там заявляют, что подобных обращений пока не поступало.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 28.07.21

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