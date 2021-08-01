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Воскресенье, 1 августа 2021, 13:03 мск

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Коронавирус уничтожает даже океан

Площадь загрязнения Тихого океана одноразовыми масками превысила 112 тысяч квадратных километров.

Как уже сообщал «Новый День», только в самом начале эпидемии коронавируса в океане оказались 1,56 миллиарда защитных масок.

На сегодняшний день выброшенные маски образовали огромную кучу отходов, размер которой превышает 7% от Большого тихоокеанского мусорного пятна, пишет Naked Space. Само пятно занимает 1,6 млн квадратных километров.

На разложение попавших в океан масок потребуется 450 лет.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 01.08.21

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