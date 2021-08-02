Апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на прекращение дела о границах Челябинского городского бора

Апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на определение Челябинского областного суда, прекратившего рассматривать дело о восстановлении границ Челябинского городского бора в значении 2011 года. Заседание назначено на 10 августа.

Как уже сообщал «Новый День», Челябинский областной суд прекратил производство по иску о возврате городскому бору границ, отрезанных в 2011 году: 49 гектаров ООПТ и 218 гектаров охранной зоны. Основание прекращения стало то, что аналогичный иск уже, якобы, рассматривался. Действительно, в том же 2011 году челябинцы пытались защитить границы бора, но тогда им отказали, заявив, что границы бора не изменялись, а просто уточнялись.

Напомним, в результате таких «уточнений», территория бора сократилась с 1 тысячи 179 гектаров до 1 тысячи 130, а зону охраны урезали на 95%: было 233,48 га – стало 14,79.

«Для того чтобы подать апелляционную жалобу, пришлось восстанавливать срок на обжалование, – пишет telegram-канал «Горожане», так как Челябинский областной суд передавал копию определения о прекращении дела ровно 15 дней, то есть, в течение всего срока, установленного на его обжалование, тогда как, согласно закону, должен был управиться в течение 1 дня после принятия соответствующего решения».

Челябинск, Павел Зварзин

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