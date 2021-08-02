В Челябинской области завершено расследование дела о похищении более 15 млн бюджетных рублей

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя регионального министра, руководителя областного учреждения и директора коммерческой организации, обвиняемых в коррупции.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2020 года правоохранительные органы задержали заместителя министра строительства Челябинской области Татьяну Антонову. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Соучастниками по ее делу проходят экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов и руководитель ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила от заместителя генерального директора коммерческой организации 2,2 миллиона рублей за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Абаимову инкриминируется взятка в размере 1,5 млн рублей. «Легализуя незаконные средства, руководитель областного учреждения приобрел дорогостоящий автомобиль», – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Позже добавилось еще одно обвинение: в период 2018-2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 млн. рублей при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровителеный комплекс Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния».

Расследование обоих эпизодов завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Обвиняемым «в соответствии со степенью участия, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления)», – уточняют в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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