Стало известно, кто поставить в Челябинск 110 новых автобусов

Контракт на поставку в Челябинск 110 новых низкопольных автобусов получило ООО «ЯРКАМП».

Как уже сообщал «Новый День», конкурс был объявлен в середине минувшего месяца, заявки принимались до 28 июля. Однако московская компании «Зеленая страна» подала в УФАС жалобу, заявив, что условия конкурса ограничивают конкуренцию. УФАС рассмотрело жалобу, признало ее необоснованной, и в этот же день конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки.

Поскольку заявился лишь один участник, конкурс признан не состоявшимся, и контракт будет заключен с подателем заявки – ООО «ЯРКАМП». Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей, Доля в размере 71% принадлежит бизнесмену Николаю Кострову, еще 19% – Михаилу Ананьину, оставшиеся 10% – Евгению Лемешкину. Все трое ведут бизнес в Ярославской и Костромской областях.

В арсенале компании 610 госконтрактов. Заказ от Челябинской области на 1 млрд 362,5 млн рублей будет самым крупным в ее истории. Отметим, что ООО «ЯРКАМП» является официальным дилером автобусов марок ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ. Из них под требования южноуральцев подходит только ЛиАЗ (такие автобусы уже ходят по городу).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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