Госкомитет по охране объектов культурного наследия не видит ничего страшного в изменении исторических памятников

Госкомитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Челябинской области не видит ничего страшного в изменении исторических памятников.

Как уже сообщал «Новый День», ОНФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие «серой схемы» в действиях собственника здания. Общественники считают, что владелец исторического здания мог намеренно спланировать такую схему, чтобы обойти барьеры, мешающие ему снести памятник, и разместить на его месте более выгодные коммерческие площади. В ходе работ были нарушены несущие конструкции здания, элементы отделки и декора, представляющие историческую ценность. Проект реставрации предусматривает увеличение площади здания более чем в четыре раза, возведение второго этажа в виде мансарды и углубление подвала для ведения там хозяйственной деятельности. «Очевидно, что подобные планы подразумевают кардинальное изменение уникального здания, а это противоречит федеральному закону», – заявили в ОНФ.

«Комитет отреагировал на публикации в средствах массовой информации о разрушении исторического здания, – заявили в ОКН. – Специалисты комитета побывали в реставрационной мастерской, где проводится реставрация и изготовление деревянных декоративных элементов. Нарушений при проведении реставрационных работ не выявлено.



Также состоялось очередное рабочее совещание на объекте при участии лиц, осуществляющих авторский, технический надзор и строительный контроль. Нарушений согласованных проектных решений при проведении работ не выявлено.





Законодательством предусмотрена процедура проведения работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования.

В рассматриваемом случае собственником объекта получено задание комитета, после чего разработана научно-проектная документация, прошедшая государственную историко-культурную экспертизу, а также проектно-сметная документация, прошедшая государственную строительную экспертизу.



В 2021 году получено разрешение комитета на проведение работ по сохранению объекта в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, а также разрешение на работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (срок действия – февраль 2022 года).



При разработке проекта было обнаружено, что фрагменты внутренних стен и перегородок, конструкций крыши, чердачного перекрытия над всем зданием, несущих конструкций бревенчатых стен дворовых фасадов находятся в аварийном состоянии. Учитывая такое состояние объекта, проектной документацией предусмотрены работы по реставрации и приспособлению его к современному использованию.



Применение современных материалов в таком случае допустимо. Также допускается изменение объемно-пространственных характеристик объекта в случае, если это не противоречит его предмету охраны (особенностям, подлежащим обязательному сохранению).



Проектом предусмотрен большой объем реставрационных работ сохранившихся исторических элементов и архитектурных деталей, являющихся предметом охраны: деревянные карниз, наличники оконных проемов, бутовый цоколь, элементы деревянного входного портала.



По проекту будут воссоздан утраченный входной портик и произведен капитальный ремонт стен сруба с частичной заменой элементов на аналогичные.



Деревянные декоративные элементы демонтированы и реставрируются в заводских условиях, после чего будут смонтированы на их историческое местоположение».

«А как быть с тем фактом что во дворе здания застройщиком был самовольно выкопан котлован в результате чего был уничтожен культурный слой на площади 250 квадратных метров? – интересуются челябинцы, напоминая, что территория рядом с домом Агапова является выявленным объектом «Культурный слой Челябинска XVIII – XIX веков». – Это тоже можно оправдать расплывчатым термином «приспособление ОКН под современные нужды» или всё-таки это уголовное преступление? И, насколько я понимаю, земляные работы ещё будут продолжены. К новострою будут подводиться сети коммуникации (рытьё траншей) что добавит ещё сотню метров разрушений памятнику археологии».

На этот вопрос в ОКН не ответили.

Краевед, защитник исторического наследия Челябинска Юрий Латышев считает, что в городе сложилась порочная практика уничтожения исторических объектов, которую необходимо пресечь: «Цвиллинга, 16 – это пример работы сложившейся системы так называемых «приспособлений». Возьмем ряд других исторических объектов, к примеру, на Кирова, 82. Испортили здание мансардой, теперь там еще и летняя веранда, согласованная ОКН. То есть, ситуация с домом Агапова – не единичный случай, комитет легко согласовывает все подряд».

По мнению Латышева, дому Агапова нанесен непоправимый ущерб, в первоначальный вид вернуть его будет практически невозможно. Но сейчас речь идет о том, чтобы добиться внимания к комплексной проблеме.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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