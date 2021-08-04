Генпрокуратуру РФ просят остановить вандализм в отношении памятника культурного наследия в Челябинске

В Челябинске потребовали остановить вандализм в отношении памятника культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ОНФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие «серой схемы» в действиях собственника здания. Общественники считают, что владелец исторического здания мог намеренно спланировать такую схему, чтобы обойти барьеры, мешающие ему снести памятник, и разместить на его месте более выгодные коммерческие площади. Изучив ситуацию, представители ОНФ нашли ряд подтверждений этой версии, которые и направили генеральному прокурору РФ.



Речь идет о доме №16 на улице Цвиллинга, числящегося в реестре объектов культурного наследия как дом П. А. Агапова. Здание построено приблизительно в 1906 году. Это один из образцов хорошо сохранившейся дореволюционной постройки, объект находился в удовлетворительном состоянии, площади в нем сдавались в аренду вплоть до начала 2021 году. Дому были необходимы лишь реставрационные работы, чем, по мнению экспертов, и воспользовались собственники, фактически разобрав дом-памятник.

А теперь здание выглядит вот так:

Фото пресс-службы ЧРО ОНФ



В ОНФ считают, что задние с самого начала собирались снести.

«Умысел владельца в данном случае очевиден, поскольку проектом предусмотрены грандиозные работы, не имеющие ничего общего с реставрацией: увеличение площади памятника более чем в четыре раза, возведение второго этажа в виде мансарды и углубление подвала для ведения там хозяйственной деятельности. Очевидно, что подобные планы подразумевают кардинальное изменение уникального здания, а это противоречит Федеральному закону. Получить согласование на фактический снос и ликвидацию памятника честным путем невозможно, – подчеркивают в ОНФ. – Судя по реализуемому сейчас проекту, владелец здания это тоже понимал, поэтому пошел по хитрому пути, пытаясь обойти законодательные препоны. Вначале был разработан проект реставрации с приспособлением к современному использованию. Именно на этом нюансе и основывался собственник – проект приспособления может позволить частично перестраивать здание. В добросовестных целях обычно это означает, что имеется некий объект, утративший свою первоначальную функцию, к примеру – дворец или конюшня. Чтобы его можно было использовать в современных реалиях, закон разрешает проводить некоторые изменения, но ни в коем случае не разрешается разрушать, сносить, изменять облик и осуществлять любые действия, уничтожающие ценность объекта. Однако, к этому дому, по мнению общественников, не подходит такой вариант – ведь дом уже нес современный функционал, выполняя роль офисного здания.



Далее был создан проект на возведение пристроя, чтобы создать иллюзию, что планируется лишь новое строительство на месте старых надворных построек, чтобы «не пропадали площади», но никак не снос ценного объекта. Собственник получил задание на реставрацию, а затем – разрешение на строительство пристроя, заявив, что памятник, на самом деле, ветхий и без пристроя не обойтись. Далее дом был снесен под предлогом того, что сохранились целыми только две фасадные стены.



При такой схеме можно не усложнять себе работу подбором технологии реставрационных работ и поиском аутентичных материалов, что, по нашим предположениям, успешно и было реализовано под видом реставрации. От нее, конечно, в этом случае одно название, поскольку историческое здание на сегодняшний день полностью уничтожено и представляет собой новодел, не имеющий ничего общего с домом П. А. Агапова».

Общественники просят Генпрокуратуру проверить не только эти факты, но и законность действий комитета охраны культурного наследия, согласовавшего работы. По мнению экспертов ОНФ, даже если собственник здания ввел в заблуждение некомпетентных сотрудников, остаются вопросы, почему вандализм в центре города продолжается даже после протестов экспертного сообщества и обращений на Прямую линию с Владимиром Путиным.

«Получается, что собственник здания фактически получил карт-бланш на любые действия с памятником, поскольку орган охраны объектов культурного наследия явно самоустранился от надлежащего контроля, – заявляют в ОНФ. – Комитет должен выявлять и пресекать подобные схемы, а не покрывать их. Стоит отметить, что если работы в отношении памятника требуют изменения конструктивных элементов, то регламентируются они не только законом об охране ОКН, но и градостроительным законодательством, а значит требуют иного оформления документов и иного подхода, в частности – проведения соответствующей государственной экспертизы и получение разрешений. В этой части, полагаем, комитет также ничего не предпринимает».



В ходе работ были нарушены несущие конструкции здания, элементы отделки и декора, представляющие историческую ценность. Памятник культуры и истории, принадлежавший врачу-общественнику, полностью утрачен. Народный фронт считает кощунством такое отношение к историческим объектам, в особенности – к дому врача, который организовал, по историческим данным, первую в городе службу неотложной помощи, а также вел активную волонтерскую деятельность, обучая бесплатно студентов-медиков.

«Необходимо привлечь виновных в уничтожении памятника к ответственности и обязать восстановить дом П.А. Агапова», – подчеркнули в ОНФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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