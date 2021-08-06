Борт правительства РФ приземлился в Магнитогорске

Борт правительства России прибыл в Челябинскую область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» только что приземлился в аэропорту Магнитогорска. Кто находится на борту, пока неизвестно.

Напомним, другой самолет правительственной эскадрильи ИЛ-96 40 минут кружил над Уфой, после чего набрал высоту и взял курс на Москву.

Сегодня в Челябинской области и Башкортостане ждут Владимира Путина, вместе с ним должен прибыть глава МЧС Евгений Зиничев. Президент намерен осмотреть Карталинский и Нагайбакский районы Челябинской области, наиболее пострадавшие от природных пожаров (предполагается облет на вертолете), проведет совещание по вопросам ликвидации последствий возгораний, встретится с губернатором Алексеем Текслером, а потом отправится в Башкортостан. По информации инсайдеров, главной темой визита президента станет введение экспортных пошлин на металл, грозящее сокращением прибыли металлургическим предприятиям.

Жители Магнитогорска ранее сообщали, что с первых дней августа в городе ударными темпами ремонтируют дорогу в аэропорт, на гостевых маршрутах убирают мусор, меняют вывески и красят дорожные знаки.

В администрации города заявляют, что это обычная работа по содержанию городского хозяйства, просто магнитогорцы раньше ее не замечали.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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