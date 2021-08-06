В Челябинске партию власти избавили на выборах от серьезного конкурента

В Челябинске разгорелся очередной предвыборный скандал: на довыборах в Калининский районный Совет депутатов регистрации отказали 11 кандидатам. Все они оказались представителями партии «Справедливая Россия».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве причины отказа в ТИКе назвали отсутствие в пакете документов решения совета местного отделения партии по выдвижению кандидатов.
В «СР» это решение называют «абсолютно незаконным» и сбираются обжаловать его в суде.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 06.08.21
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