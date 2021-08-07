Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет, а губернатор заявляет о стабилизации

В Челябинской области за сутки выявлено 358 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 17 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 77 тысяч 419 инфицированных. 3 тысячи 532 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 269).

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Челябинской области неуклонно растет с 9 июня. За это время суточная выявляемость увеличилась в 4 раза, смертность от ковида – в 2 раза, если брать показатель 9 июня, и более чем в 3 раза, если сравнивать со среднемесячным показателем.

Только за первые 6 дней августа, по официальным данным, заболели 2 тысячи 110 человек, умерли от инфекции – 105. Это больше показателей последних 6 дней июля на 4,5% и 9% соответственно.

Однако губернатор Алексей Текслер считает, что ситуация стабилизируется. По крайней мере, так он доложил накануне президенту Владимиру Путину: «Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости». Областные власти не обнародуют ежедневную статистику вакцинации, поэтому оценить темпы прививочной кампании довольно сложно.

По словам губернатора, «первым компонентом с учетом всех ведомств на сегодня у нас вакцинированы 716 тысяч человек или 44,2% подлежащих вакцинации». Учитывая, что население Челябинской области, по данным Росстатата, на 1 января 2021 года составляло 3 млн 442 тыс 810 человек (речь идет о зарегистрированных по месту жительства или пребывания), получается, что первую прививку поставили менее 21% южноуральцев. Цифры по второй аппликации не озвучиваются.

А чтобы в области сформировался коллективный иммунитет, необходимо не менее 60% жителей, завершивших вакцинацию, то есть поставивших обе прививки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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