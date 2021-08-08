Несмотря на заявления губернатора, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

Несмотря на заявления губернатора Алексея Текслера о стабилизации ситуации, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти: за сутки выявлено 360 новых случаев.

Региональный минздрав сообщает о смерти 17 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 77 тысяч 779 инфицированных. 3 тысячи 549 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 286).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.08.21

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет, а губернатор заявляет о стабилизации. / У каждого свой воздух: Путин, Текслер и челябинцы разошлись в оценках качества работы по снижению выбросов. / Пока еще что-то осталось: полномочия по охране лесов предлагают вернуть на федеральный уровень. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»