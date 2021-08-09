Челябинский общественник выйдет на пикет после снятия с довыборов представителей оппозиции

В Челябинске инвалид-колясочник выйдет на пикет после решения ТИК об отказе в регистрации оппозиционным кандидатам.

Как сообщал ранее «Новый День», очередной предвыборный скандал разгорелся в Челябинске в минувшую пятницу, 7 августа. На довыборах в Калининский районный Совет депутатов в регистрации отказали 11 кандидатам, в том числе всем четырем представителям партии «Справедливая Россия».

Интересно, что в качестве причины отказа «справедливороссам» в ТИКе назвали отсутствие в пакете документов решения совета местного отделения партии по выдвижению кандидатов.

Однако в СР настаивают: якобы отсутствующий документ был предоставлен одним из участников предвыборной гонки. «В июне та же территориальная комиссия постановила, что эти документы могут предоставляться либо избирательным объединением, либо кандидатом, который первым принес сдавать документы на выдвижение», – заявили в политическом объединении. Однако, несмотря на это, в регистрации отказали всем партийцам, в том числе и кандидату, в пакете документов которого решение местного отделения о выдвижении было.

Столь непоследовательная позиция ТИК вывела из себя экс-депутата районного совета, общественника Николая Ольховского. «Уважаемые власти! Вы лишили меня выбора, – заявил он в социальных сетях. – Вы устроили бардак в Челябинске. Вы не строите и не ремонтируете тротуары. Вы не освещаете дворы в моем районе. Вы не убираете снег зимой, из-за чего я не могу дойти до остановки, а порой – даже не могу сесть в автобус. Вы не сносите уродские ларьки, которые лезут всем горожанам под ноги почти на каждой остановке и каждом крупном тротуаре! Ваши подрядчики перекапывают, разрушают и превращают в хаос наши дворы. Вы уничтожаете в Челябинске деревья. Вы готовы застроить и похоронить наш уникальный Челябинский бор. Вы заставляете нас часами сидеть на телефоне, чтобы записать ребенка к врачу. Вы заставляете нас «добровольно» оплачивать часть расходов школ и детских садов, в которых наши дети получают «бесплатное» образование. Из Челябинска в другие города массово уезжают наиболее профессиональные и образованные люди, из-за чего наша жизнь становится все хуже!"

Это все не для красного словца, подчеркивает челябинец: его семья сталкивается с этим ежедневно. «А ваши депутаты ничего с этим не делают. Они готовы вынести одобрение вашей работе, насколько бы убогой и дилетантской она ни была. Они готовы утвердить исполнение бюджета, насколько бы бездарно он ни был израсходован. Ваши депутаты своим молчанием год за годом уничтожают мое будущее и будущее Челябинска», – заявляет Николай Ольховский.

Теперь же ТИК еще и отказывает в допуске к выборам неугодным властям кандидатам. Против этого Ольховский и выступает.

На заявленный пикет общественник намерен выйти к зданию областного избиркома.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.21

Управляющий отделением ПФР по Челябинской области останется в СИЗО. / Чиновники объяснили причину смога в регионе. Южноуральцы не поверили. / На Южном Урале снова будет жарко. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»