В Челябинске суд вернул в предвыборную гонку снятого ранее кандидата

В Челябинске суд начал рассматривать иски участников довыборов в райсовет.

Как сообщал ранее «Новый День», очередной предвыборный скандал разгорелся в Челябинске 7 августа. На довыборах в Калининский районный Совет депутатов в регистрации отказали 11 кандидатам, в том числе всем четырем представителям партии «Справедливая Россия».

Интересно, что в качестве причины отказа «справедливороссам» в ТИКе назвали отсутствие в пакете документов решения совета местного отделения партии по выдвижению кандидатов.

Однако в СР настаивают: якобы отсутствующий документ был предоставлен одним из участников предвыборной гонки. «В июне та же территориальная комиссия постановила, что эти документы могут предоставляться либо избирательным объединением, либо кандидатом, который первым принес сдавать документы на выдвижение», – заявили в политическом объединении. Однако, несмотря на это, в регистрации отказали всем партийцам, в том числе и кандидату, в пакете документов которого решение местного отделения о выдвижении было.

Все четыре «справедливоросса» оспорили решение ТИК в суде. Сегодня, 16 августа, Калининский район суд отменил решение избирательной комиссии, в принятое в отношении Дмитрия Иванова (именно он предоставил «недостающий» документ в ТИК). Иски еще трех кандидатов рассмотрят сегодня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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