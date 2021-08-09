В Челябинске продолжают зачистку несистемных кандидатов

Еще четырех кандидатов сняли с довыборов в районные советы депутатов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз из гонки на довыборах в Металлургический районный совет депутатов по округу №4 исключили Александра Комиссарова («Коммунисты России»), Сергея Намеднева (КПРФ), Рината Яминева (ЛДПР) и самовыдвиженца Николая Сушкова.

Александр Комиссаров уже заявил, что намерен оспорить это решение. По словам достаточно известного в районе общественника, отказ в его регистрации в ТИК объяснили тем, что он не предоставил вовремя данные об открытии избирательного счета. Но не сделал он этого, так как болел коронавирусом. А после выздоровления необходимые сведения у него брать отказались.

Напомним, ранее сразу 11 кандидатов сняли с довыборов в Калининский районный совет депутатов. Таким образом, число кандидатов, получивших отказ, достигло 15 человек.

По словам наблюдателей, такой жесткой зачистки да еще по весьма спорным причинам в городе еще не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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