В уральский город прибыли троллейбусы, оказавшиеся ненужными Москве

В Миассе началась обкатка московских троллейбусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, сегодня, 10 августа, началась обкатка 10 троллейбусов, которые на безвозмездной основе ГУП «Мосгортранс» передал в собственность муниципалитету. Троллейбусы будут работать по маршруту №3 «Вокзал-Машгородок».
Машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками.
Все машины оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы. Для троллейбусов – это белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования.
Помимо пришедшихся не ко двору в федеральном центре троллейбусов, власти города намерены пополнить парк общественного транспорта еще четырьмя машинами до конца 2021 года. В прошлом году было куплено два низкопольных троллейбуса.
Московские троллейбусы должны выйти на линию в сентябре.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.08.21
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