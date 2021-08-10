В уральский город прибыли троллейбусы, оказавшиеся ненужными Москве

В Миассе началась обкатка московских троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, сегодня, 10 августа, началась обкатка 10 троллейбусов, которые на безвозмездной основе ГУП «Мосгортранс» передал в собственность муниципалитету. Троллейбусы будут работать по маршруту №3 «Вокзал-Машгородок».

Машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками.

Все машины оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы. Для троллейбусов – это белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования.

Помимо пришедшихся не ко двору в федеральном центре троллейбусов, власти города намерены пополнить парк общественного транспорта еще четырьмя машинами до конца 2021 года. В прошлом году было куплено два низкопольных троллейбуса.

Московские троллейбусы должны выйти на линию в сентябре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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