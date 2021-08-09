Самые крутые слухи недели: инвестор сдулся

МетрА не будет?

Неприятная августовская бифуркация для челябинского губернатора. Метротрамвай, метро, да собственно и обновление трамвайного парка в Че могут закончиться, не успев начаться: болтают, что федеральный инвестор отказался от этого проекта. По инсайдерской информации, частный «транспортник» прислушался к альтернативным мнениям, а не только к голосу региональной власти + ею же нанятых экспертов. И голос разума ему, якобы, шепнул: «На кону большие – не только твои, но и государевы – деньги. Проект мутный – можешь в этом омуте похоронить и собственную карьеру…»

Второго инвестора пока не предвидится: федеральная власть вроде бы прислушалась к мнению отказавшегося от авантюры инвестора.

Кроме того, по информации из других источников, часть федеральных проектов пробуксовывает в Че, потому что репутация у местной власти – и городской, и региональной – не очень, толерантно выражаясь. И связано это не только с бесконечными «посадками», «бегствами» и валом коррупционных дел на первых лиц региона, но и с тем, что ни один вменяемый проект до ума не доводится. Сажают и снимают чиновников и в других регионах, но там «дела идут». А Челябинск словно застыл в годах, этак, 2000- 2004.

Для пиарщиков Текслера (и для него самого) сейчас головная боль: как смикшировать в общественном сознании поражение на этом фронте?! Они же раструбили про эту «метротрамвайную» «инновацию» всем и повсюду.

Кто виноват?

Впрочем, эксперты, которые, в том числе, готовят и аналитику по региону первым лицам страны, полагают, что дело не только в местной власти. Мол, стагнация Челябинска во многом связана с его мощной оборонной тематикой – развал большинства этих предприятий в регионе не получилось компенсировать ни малым, ни средним бизнесом других направлений. Как это в разных степенях произошло в Свердловской или Пермской, не говоря уж о Новосибирской или Красноярской областях.

Даешь троллейбус

Если судьбы челябинских метро и трамвая по-прежнему туманны, то апгрейд троллейбусного парка и маршрутов таки будет. Если верить «мэрским» источникам (а почему бы им и не верить?!), недавно вошедшая в регион ТМК (точнее, ее дочка «Синара», которая профильно занимается, в том числе, транспортным машиностроением) берет на себя только часть проекта. А остальное пойдет по федеральной схеме: в регион, по принципу «нелюбимого дитя», свезут тралики, списанные в Москве, – как известно, центр столицы освободили от «проводов», заменив «неэстетичные» троллейбусы на электробусы. Ну, а жителям города «трудовой славы» не до красоты – лишь бы заменили изношенное до дыр старье на новенькое, «стоковое» или бэушное, но «в хорошем состоянии».

Крылья региона

Кстати, о «Синаре», инсайдеры регионального уровня радуются: мол, хотя бы часть «Крыльев Дубровского» они берут на себя. Нынешний губернатор даже согласен на любую смену концепции стройки – лишь бы хоть что-то реальное появилось на этих страшных «ребрах».

Сядет или не сядет?!

Местные випы делают ставки на судьбу Виктора Чернобровина: выкрутится он из уголовки или нет?

Говорят, появилось новое инфо: нет прямых доказательств, что именно ему подчиненные приносили отжатые у охранного бизнеса деньги. И отследить движение «чернобровинских» миллионов силовики пока не могут. Так что, в этом занятном деле пока сохраняется интрига. Ибо деньги – аргумент железные, все остальные «улики» – косвенные, «разговорные». На чем, собственно, пока, и строится защита «Палыча» : «Не брал, оговорили, демоны…»

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Челябинск. Другие новости 09.08.21

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