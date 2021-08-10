Попытка экоактивистов вернуть границы Челябинского бора 2011 года окончилась неудачей

Апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на прекращение рассмотрения иска о восстановлении границ Челябинского бора до 2011 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 августа, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу экоактивистов на определение Челябинского областного суда, прекратившего рассматривать дело о восстановлении границ Челябинского городского бора в значении 2011 года.

Напомним, в 2011 году депутаты областного законодательного собрания уменьшили границы бора с 1 тысячи 179 гектар до 1тысячи 130, отрезав 49 гектар, а зону охраны, и вовсе убрали на 95%: было 233,48 га – стало 14,79 га.

В мае нынешнего года Челябинский областной суд отказал в рассмотрении иска. Челябинцы подали жалобу на это решение. При этом, по их словам, пришлось восстанавливать срок на обжалование, так как копию определения о прекращении дела им передавали ровно 15 дней, то есть в течение всего срока, установленного на его обжалование, – вместо установленного законом 1 дня после принятия соответствующего решения.

Однако усилия экоактивистов не увенчались успехом. Как сообщили инициаторы иска в социальных сетях, сегодня, 10 августа, Второй апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Отметим, что основанием для прекращения рассмотрения иска Челябинский областной суд счел отказ в удовлетворении требования эколога Андрея Талевлина об отмене решения регионального парламента еще в 2011 году. Тогда в решении было указано, что границы бора не изменялись, а просто уточнялись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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