Дюжина ушлых: стало известно, кто из кандидатов от «партии власти» не торопится расстаться с зарубежной недвижимостью

Кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» похвастались зарубежной недвижимостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о зарубежной недвижимости претендентов на думские мандаты опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Выяснилось, что у 12 кандидатов в Госдуму от «партии власти» и их родственников нашли «запасные аэродромы» за рубежом. В их числе оказался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий региональный список кандидатов. Лидер южноуральских «единороссов» вошел в первую тройку по стоимости зарубежной недвижимости.

Самое дорогое имущество оказалось у председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Калининградской области» Андрея Горохова. В собственности у него квартира, жилое здание, три земельных участка, а также два места в подземном гараже. Все это он и его супруга приобрели в 2003 и 2008 годах в Австрии за 2,5 миллиона евро (по их словам, за счет накоплений и ипотеки).

Далее следует Наталья Артамонова, жена губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В 2013 году, в бытность супруга вице-президентом Сбербанка России, она купила в Германии квартиру, машиноместо и подсобное помещение. Покупки обошлись ей в 1,3 миллиона евро.

Алексей Текслер с женой разжились в 2012 году на Кипре квартирой с местом для кладовой и стоянкой – всего на 540 тысяч евро.

У директора РАЭК, члена правления РОЦИТ Сергей Плуготаренко есть квартира, помещение для хранения и часть земельного участка в Германии. Квартиру он приобрел за 336 тысяч евро, получив при этом помещение для хранения и часть земельного участка безвозмездно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задекларировал квартиру в Испании стоимостью 300 тысяч евро. Интересно, что покупку он делал вместе с супругой в 2012 году – тогда же, когда Алексей Текслер обзаводился недвижимостью на Кипре.

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов владеет вместе с супругой квартирой в Германии (на Алену Козлову записано также парковочное место). Общая стоимость их зарубежной недвижимости 218 тысяч евро.

Далее в списке идет Мария Топилина – супруга старшего советника гендиректора ОАО «РЖД», экс-министра труда Максима Топилина. У нее есть апартаменты с гаражом, подвалом и парковочным местом в Болгарии стоимостью 166,6 тысячи евро.

Экс-депутат Законодательного собрания Владимирской области Сергей Бородин владеет гостевым домом и земельным участком в Латвии общей стоимостью 117 тысяч евро.

Депутат Госдумы, председатель думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, член высшего совета партии «Единая Россия» Отари Аршба задекларировал 50% доли в квартире в Грузии, которую он получил вместе с братом в дар в 2017 году. Супруга депутата Марине Зенаишвили владеет четырьмя земельными участками, двумя жилыми домами и комнатой. Общую стоимость недвижимости можно оценить примерно в 100 тысяч долларов.

У супруги директора «Государственного музея А. С. Пушкина» Евгения Богатырева Елены есть квартира-студия в Болгарии, купленная ею в 2010 году за 25 тысяч евро.

Наконец, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о том, что его сын Михаил Паслер пользуется безвозмездно комнатой в общежитии в одном из студенческих кампусов Великобритании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.21

Американец или кореец: кто лидирует в битве смартфонов у челябинцев. / В Челябинской области за сутки от ковида скончались 19 человек. / Дым от якутских пожаров продолжит душить челябинцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»