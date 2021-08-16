В южноуральском минздраве прокомментировали ситуацию с долгим ожиданием ковидной бригады

В минздраве Челябинской области прокомментировали ситуацию с долгим ожиданием ковидной бригады.

Как уже сообщал «Новый День», 26-летняя челябинка почувствовала недомогание 1 августа, а на следующий день поняла, что заболела: тело ломило, поднялась температура. К вечеру состояние ухудшилось, но в поликлинике сказали, что для визита участкового уже поздно. Врача удалось вызвать только на следующий день: он выписал «Арбидол» и «Парацетамол», велел прийти на прием в пятницу, а 4 августа у горожанки взяли ПЦР-анализ на ковид.

В понедельник, 9 августа, стало известно, что ПЦР-анализ дал положительный результат. В регистратуре поликлиники челябинки сообщили, что передадут ее данные ковидной бригаде и велели ждать. Но в этот день бригада не приехала. А потом в в течение нескольких дней горожанке регулярно сообщали, что об ее ковиде никто не знает, поэтому и бригада не едет. Наконец, медики вышли на связь и заявили, что данные бригада получила, но когда приедет – не известно, так как слишком много вызовов. Все это время женщина не получала лечения, адекватного болезни.

Напомним, и медики, и чиновники ежедневно напоминают об опасности коронавируса и призывают при первых же симптомах ОРВИ вызывать врача, ни коем случае не занимаясь самолечением, однако на деле получить своевременную квалифицированную помощь не так просто.

12 августа РИА «Новый День» обратился в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию и оказать помощь горожанке в назначении лечения.

Практически сразу же после поступления запроса в ведомство, челябинке позвонили из больницы и пообещали прислать ковидную бригаду. Медики приехали в течение часа: «Бригада приехала в 18:00, взяла кровь из вены и мазки, дала таблетки «Арбидол» и «Гриппферон». И забрали на КТ», – рассказала она.

«12 августа пациентка была осмотрена на дому выездной бригадой, температура и сатурация в норме, по общим показаниям было решено продлить больничный лист. По изложенным в обращении сведениям будет проведена проверка», – сообщила Пресс-служба городской больницы № 11.

«При оказании медицинской помощи в экстренной форме (при угрожающих жизни состояниях) норматив доезда бригады в 20 минут соблюдается. В случаях не угрожающих жизни пациента – время приезда бригады может быть увеличено, – добавили в минздраве. – Все зависит от тяжести состояния каждого обратившегося пациента, которое фиксирует диспетчер и отправляет бригаду по данному обращению».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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