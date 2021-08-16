В Калининском районе Челябинска восстановили всех кандидатов, снятых с выборов под надуманным предлогом

Калининский районный суд Челябинска допустил до выборов четверых кандидатов от «Справедливой России», которым территориальный избирком отказал в регистрации на довыборах в районный совет.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся 7 августа: ТИК отказал 11 кандидатам, в том числе всем четырем представителям партии «Справедливая Россия».

В качестве причины отказа «справедливороссам» в ТИКе назвали отсутствие в пакете документов решения совета местного отделения партии по выдвижению кандидатов. Но оказалось, что якобы отсутствующий документ был предоставлен одним из участников предвыборной гонки. «В июне та же территориальная комиссия постановила, что эти документы могут предоставляться либо избирательным объединением, либо кандидатом, который первым принес сдавать документы на выдвижение», – заявили тогда региональном отделении партии.

Сегодня суд повторил тот же довод, признал снятие с выборов претендентов на депутатский мандат незаконным и постановил восстановить всех представителей «СР» в числе кандидатов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.08.21

В челябинском автосервисе прогремел взрыв. Есть пострадавшие. / В Челябинске бездомный заживо сжег собутыльницу. / В Челябинске перестанут ходить троллейбусы на железнодорожный вокзал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»