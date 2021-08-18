В Челябинске ночью произошел залповый выброс сероводорода

В районе челябинских очистных зафиксировали залповый выброс сероводорода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в ночь с 17 на 18 августа в районе очистных МУП ПОВВ в Металлургическом районе областного центра произошел залповый выброс по сероводороду.

Превышение было зафиксировано «Центром экологического мониторинга» регионального минэкологии. На место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение ПДК сероводорода в районе МУП ПОВВ.

В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода или схожий с запахом «канализации».

Учитывая жаркую и безветренную погоду, областные чиновники рекомендовали предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов дополнительно снизить выбросы в атмосферный воздух, администрации города – усилить полив улиц.

«Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано: не открывать окна и не проветривать помещения утром; сократить пребывание на улице до минимума; использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений», – заявили в министерстве.

Как уточнили представители ведомства, выброс был разовый и произошел около 3 часов ночи. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов.

На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК. Ситуация пришла в норму, заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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