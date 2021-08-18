По факту выброса сероводорода в Челябинске началась прокурорская проверка

Прокуратура Челябинской области начала проверку инцидента, произошедшего сегодня на севере Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью в районе очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода: по данным Росгидромета, ПДК был превышен в 30 раз, к 10 утра, согласно данным минэкологии, уровень снизился до 0,8 ПДК.

В мэрии Челябинска заявили: «За последние сутки на территории МУП «ПОВВ» города Челябинска не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций!» Кто выбросил сероводород, неизвестно.

Более того, до сих пор неясно, в каком районе произошел инцидент. Минэкологии сообщило: «В районе очистных МУП ПОВВ в Металлургическом районе», но сами очистные относятся к Курчатовскому району.

Сейчас следственные органы выясняют источник и причины выброса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.08.21

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