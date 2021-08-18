«Единую Россию» обвинили в выдавливании оппозиции из Челябинска

Участники предвыборной гонки пожаловались на засилье «кубов Текслера».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители одной из политических партий, участвующих в выборах в Государственную думу, обратились сегодня, 18 августа в ЦИК с жалобой на нарушение принципа равенства избирательных прав. По словам авторов жалобы для кандидатов от ЕР они оказались «существенно ровнее».

«Текслер (Алексей Текслер – губернатор Челябинской области и лидер регионального списка партии «Единая Россия». – НД) снял весь Челябинск и область до выборов! – возмущаются челябинцы. – Уже несколько дней попытки согласовать с администрацией Челябинска установку агитационных кубов в городе заканчиваются ничем. Каждый раз нас отправляют на парковку у «Трактора», мотивируя это тем, что все из предложенных нами мест, а это около 50 перекрестков, заняты с 07:00 до 22:00 и отсвечивать альтернативным кандидатам там нельзя. Не доверяет власть у нас своему избирателю, боится, что из-за наличия выбора, глаза и голоса у людей могут разбежаться».

Представители организации уверены, что в данном случае речь может идти об использовании административного ресурса.

Впрочем, вполне вероятно, что указанные адреса заняты даже не представителями «Единой России». Ведь буквально накануне старта избирательной кампании в Челябинске уже появлялись агитационные кубы с изображением Алексея Текслера, но размещали их представители некой волонтерской организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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