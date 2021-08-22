В Челябинске на участке, планируемом под элитную застройку, сгорел еще один дом

В Челябинске, на участке, планируемом под многоэтажную застройку, сгорел второй дом за неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар вспыхнул вчера около 19:45 в доме №86 по улице Российской. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь повредил не только этот дом, но и соседние здания.

Сгоревший дом построили в 1920 году, в 2018 в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» его восстановили. Организаторы фестиваля считают, что дом подожгли, и история может повториться: «В квартале осталось 4 дома, в которых живут люди, и они в опасности. Кто может ручаться, что огонь следующего поджога не перенесется на их дома? На Российской нет никаких камер, которые могут зафиксировать это».

В МЧС настаивают на версии неосторожного обращения с огнем, подчеркивая, что задние заброшенное и неисторическое.

Напомним: год назад строительная компания «Трест «Магнитострой» сообщила, что собирается построить в квадрате улиц Братьев Кашириных, Российской, Труда и Береговой 55-этажное офисно-жилое здание с апартаментами класса «Люкс». Тогда представители застройщика утверждали, что договорились с собственниками частных домов, расположенных на этой территории, о продаже участков. А в мае сгорел первый дом – №82, неделю назад, 15 августа, второй – №94 (на этом пожаре погиб человек), и теперь третий – №86.

Жители оставшихся частных домов намерены организовать патрулирование улицы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.08.21

На Урале пытались купить 11-летнюю девочку. / Жаркое танго: Челябинск присоединился к международному флешмобу (ФОТО). / В Челябинской области фиксируют снижение выявляемости COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»