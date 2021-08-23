В Челябинске нашли, кто поджег дом на Российской

В Челябинске арестовали обвиняемого в поджоге дома №94 на улице Российской.

Как уже сообщал «Новый День», пожар произошел 15 августа в заброшенном доме. Потушив огонь, пожранные обнаружили тело мужчины.

По версии следствия, двое бездомных выпивали в пустующем здании. Потом один из них отправился в магазин за добавкой, а когда вернулся, обнаружил собутыльника спящим. Он поджег дом и приятеля вместе с ним.

В ГСУ СКРФ по Челябинской области утверждают, что во время застолья мужчины поссорились, вот поджигатель и отомстил оппоненту. По информации ведомства, он уже во всем признался.

Отметим, что дома в квартале, который один из застройщиков собирается получить под элитную застройку, горят регулярно. Так, в мае на Российской сгорел дом №82, 15 августа – №94, а 21 августа – №86.

Челябинск, Павел Зварзин

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