Жители Коркинского района продемонстрировали весьма прохладное отношение к выборам и депутатам

Жители Коркинского района продемонстрировали весьма прохладное отношение к выборам и местным Советам депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне состоялись довыборы в Коркинский горсовета по избирательному округу №7 и представительный орган Первомайского сельского поселения.

В первом случае на 1 депутатский мандат претендовали 7 человек, явка избирателей составила 10,12% избирателей. Победителем признан бывший вице-мэр и экс-заместитель начальника МОБ ОВД города, единоросс Андрей Шиленберг.

В поселке Первомайском в выборах приняли участие 31,96% избирателей. Мандат получит предприниматель Оксана Федосеева, тоже представитель «Единой России».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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