НМУ вернулись на Южный Урал сутки спустя

В четырех городах Челябинской области вновь объявили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 31 августа по 2 сентября в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (ранее НМУ наблюдались 29-30 августа).

В связи с этим в Челябинске режим НМУ первой степени опасности введен с 19 часов 31 августа до 19 часов 1 сентября, в Коркино и Сатке – с 19 часов 31 августа до 12 часов 2 сентября, в Карабаше – с 19 часов 31 августа до 19 часов 2 сентября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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